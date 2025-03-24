Водитель легковушки стал жертвой ДТП с фурой на трассе под Пензой

Один человек погиб в результате ДТП в Бессоновском районе Пензенской области. Авария случилась на 658-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на сотрудников отдела по пропаганде региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, участниками столкновения стали автомобиль Kia Rio и тягач с полуприцепом. От тяжелых травм 57-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия.
Для извлечения тела погибшего из салона поврежденной иномарки пришлось привлекать специалистов пензенского пожарно-спасательного центра, которые применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
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