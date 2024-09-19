Водитель легковушки спровоцировал ДТП во время обгона грузовика в Нижегородской области

ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Outlander и большегруза Scania произошло накануне на проспекте Ленина в Дзержинске. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Управление Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Водитель легковой машины во время обгона фуры не убедился в безопасности маневра и врезался в большегруз. Столкновение привело к тому, что машина вылетела на обочину и въехала в дерево.

В аварии пострадал 72-летний пассажир Mitsubishi. По предварительной информации, виновник ДТП был пьян.