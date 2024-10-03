Водитель легковушки сбил женщину после столкновения с другой машиной в Ижевске

Дорожная авария произошла на перекрестке улиц Пушкинской и Советской в Ижевске. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на отдел ГИБДД по городу.

Согласно данным ведомства, автомобилистка на Lada Kalina не уступила дорогу Lada Granta, что привело к столкновению. Впоследствии вторую машину выбросило на тротуар, где она сбила женщину.

Пешеходу потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте