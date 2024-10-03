Водитель легковушки сбил женщину после столкновения с другой машиной в Ижевске
Дорожная авария произошла на перекрестке улиц Пушкинской и Советской в Ижевске. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на отдел ГИБДД по городу.
Согласно данным ведомства, автомобилистка на Lada Kalina не уступила дорогу Lada Granta, что привело к столкновению. Впоследствии вторую машину выбросило на тротуар, где она сбила женщину.
Пешеходу потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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