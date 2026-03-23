Водитель легковушки сбил подростка в Пензенской области

Дорожная авария с участием несовершеннолетнего произошла в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные отделения по пропаганде безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции.
Согласно информации полиции, на улице Московской 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 сбил подростка. Пешеход получил травмы. Ему потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
