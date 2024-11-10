Водитель легковушки сбил девушку и врезался в КамАЗ в Саратове

Дорожная авария с участием пешехода произошла в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

Согласно данным ведомства, на проспекте Строителей мужчина, управляя машиной LADA Granta, сбил 18-летнюю девушку. Впоследствии отечественная легковушка влетела в припаркованный КамАЗ.

Пострадавшей потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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