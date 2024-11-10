Водитель легковушки сбил девушку и врезался в КамАЗ в Саратове
Дорожная авария с участием пешехода произошла в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городской отдел ГИБДД.
Согласно данным ведомства, на проспекте Строителей мужчина, управляя машиной LADA Granta, сбил 18-летнюю девушку. Впоследствии отечественная легковушка влетела в припаркованный КамАЗ.
Пострадавшей потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Андрей Воробьев поздравил полицейских с профессиональным праздником
Экологическая акция по посадке живой изгороди прошла в Химках
Ликсутов: оператора Стандарта общественного капитала бизнеса утвердили в Москве
Единую систему медиакоммуникаций запустят в марте 2025 года
Встреча администрации с сотрудниками конструкторского бюро прошла в Химках
Песков назвал ложной информацию о разговоре Путина и Трампа
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте