Водитель легковушки сбил 19-летнего пешехода на светофоре в Сургуте

Юноша попал под колеса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе в Сургуте в среду, 8 января. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными повреждениями. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
Полицейские сообщили, что, несмотря на оказанную помощь, 19-летний пешеход вскоре скончался в медицинском учреждении.
Предварительно, юноша переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент его сбил 26-летний мужчина, управлявший машиной Lada Priora. Сейчас стражи порядка проводят проверку.
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