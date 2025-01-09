Водитель легковушки сбил 19-летнего пешехода на светофоре в Сургуте

Юноша попал под колеса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе в Сургуте в среду, 8 января. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными повреждениями. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).