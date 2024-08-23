Водитель легковушки пострадал в ДТП с возгоранием в Ростовской области
Дорожная авария с возгоранием автомобиля произошла в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, на перекрестке водитель легковушки проигнорировал красный сигнал светофора, из-за чего врезался во внедорожник. Последний оказался охвачен пламенем.
Травмы получил предполагаемый виновник ДТП. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Украинские боевики мешали ВС России вывезти пленных солдат в безопасную зону
Еще 8 участков автодорог отремонтировали в Солнечногорске
Учения по ликвидации очагов инфекций животных прошли в Подмосковье
«Предательство и подлость». Захарова — о поставках Германией оружия ВСУ
Гумпомощь для школьников ЛНР отправили из Солнечногорска
Генконсульство подтвердило гибель двух россиян на Пхукете
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте