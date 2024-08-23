Водитель легковушки пострадал в ДТП с возгоранием в Ростовской области

Дорожная авария с возгоранием автомобиля произошла в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, на перекрестке водитель легковушки проигнорировал красный сигнал светофора, из-за чего врезался во внедорожник. Последний оказался охвачен пламенем.

Травмы получил предполагаемый виновник ДТП. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

Чужие здесь ходят. Кто такие ксеноморфы и какими они бывают

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте