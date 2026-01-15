Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком в Ленобласти

В Ленинградской области произошла авария с участием грузовика. Не обошлось без пострадавших, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на региональную аварийно-спасательную службу.
Известно, что на автодороге от Мурманского шоссе до поселка имени Морозова столкнулись легковушка и габаритный транспорт.
Травмы получил водитель первой машины. Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы извлечь пострадавшего из деформированного автомобиля. После деблокировки мужчину передали сотрудникам скорой помощи.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте