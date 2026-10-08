Водитель легковушки пострадал при опрокидывании машины в Пензенском районе

В Пензенском районе 38-летний водитель автомобиля Lada Granta пострадал при опрокидывании автомобиля. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по Пензенской области.

Авария произошла утром 6 октября на девятом километре автодороги Пенза — Кондоль. По предварительным данным ведомства, мужчина за рулем легковушки съехал с проезжей части, после чего машина перевернулась.

Водитель получил травмы, его доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.