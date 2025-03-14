Водитель легковушки попал в больницу после ДТП с автобусом под Екатеринбургом

Поездка по трассе в Свердловской области обернулась для водителя легковушки госпитализацией. Об этом сообщил TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

Согласно данным ведомства, 33-летний автомобилист, управляя машиной Citroen, потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом.

Предполагаемому виновнику ДТП потребовалась помощь медиков. Пострадавшего доставили в больницу. Проводится проверка.

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