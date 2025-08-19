Водитель легковушки получил травмы в ДТП в Йошкар-Оле

Один человек пострадал в ДТП в Йошкар-Оле. Авария произошла около шести часов утра на пересечении Царьградского и Воскресенского проспектов. Об этом сайту «Мари Медиа» сообщили представители Госавтоинспекции Республики Марий Эл.

По предварительной информации полиции, 65-летний водитель иномарки Scoda при выполнении поворота налево не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем Lada, которым управлял 47-летний мужчина. В результате аварии шофер отечественной машины получил различные травмы. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте