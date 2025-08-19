Водитель легковушки получил травмы в ДТП в Йошкар-Оле

Один человек пострадал в ДТП в Йошкар-Оле. Авария произошла около шести часов утра на пересечении Царьградского и Воскресенского проспектов. Об этом сайту «Мари Медиа» сообщили представители Госавтоинспекции Республики Марий Эл.