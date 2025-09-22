Водитель легковушки погиб в ДТП в Сургутском районе ХМАО

На трассе из Сургута в Когалым столкнулись два легковых автомобиля. Об этом Ura.ru сообщила Госавтоинспекция Югры.

«Сегодня около 08:05 на 114-м километре трассы водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ“, по предварительным данным, допустил столкновение со встречным автомобилем „ГАЗ“ под управлением водителя 1969 года рождения», — уточняется в сообщении ведомства.

Сообщается, что водитель ВАЗ погиб на месте. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.