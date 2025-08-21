Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в центре Тюмени

Легковой автомобиль ВАЗ-2115 и грузовик «Шахман» стали участниками ДТП в центре Тюмени. Авария произошла утром в среду, 20 августа, на перекрестке улиц 50 лет Октября и Холодильной. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, у 47-летнего водителя легкового автомобиля внезапно ухудшилось самочувствие, из-за чего он потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. В результате столкновения шофер легковушки от тяжелых травм скончался до приезда медиков.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. По факту происшествия проводится проверка.
