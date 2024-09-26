Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на «трассе смерти» в ХМАО

ДТП с участием грузовика унесло жизнь одного человека в ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».

Авария произошла на 667-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти». По предварительным данным, там столкнулись машина Chery Tiggo и большегруз Volvo.

Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители проводят проверку.

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