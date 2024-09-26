Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на «трассе смерти» в ХМАО
ДТП с участием грузовика унесло жизнь одного человека в ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».
Авария произошла на 667-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти». По предварительным данным, там столкнулись машина Chery Tiggo и большегруз Volvo.
Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители проводят проверку.
Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 26 сентября
Интернет-магазин «Плеер.ру» перестал работать
Свыше полутонны марихуаны изъяли у двух россиян в Амурской области
Российская авиация уничтожила польский отряд ВСУ в Харьковской области
Спортсмены из Чехова выиграли 9 медалей на турнире по дзюдо
Жилье по льготной ипотеке одобрили еще одному медработнику в Красногорске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте