Водитель легковушки погиб в аварии с автобусом в Челябинской области | 360°

08 мая 2024, 09:44
Водитель легковушки погиб в аварии с автобусом в Челябинской области
В Сатке произошло смертельное ДТП с участием автобуса и ВАЗ-2110. Об этом сообщил Ura.ru пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
На улице Маркса автобус ПАЗ столкнулся с ВАЗ-2110, который ехал в попутном направлении. За рулем легковушки сидел 19-летний водитель, который погиб на месте ДТП. По факту аварии назначили проверку.
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По предварительной информации, правила нарушил водитель автобуса, который начал разворачиваться в запрещенном месте.
ДТП
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