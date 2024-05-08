Водитель легковушки погиб в аварии с автобусом в Челябинской области | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 09:44 Водитель легковушки погиб в аварии с автобусом в Челябинской области

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В Сатке произошло смертельное ДТП с участием автобуса и ВАЗ-2110. Об этом сообщил Ura.ru пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

На улице Маркса автобус ПАЗ столкнулся с ВАЗ-2110, который ехал в попутном направлении. За рулем легковушки сидел 19-летний водитель, который погиб на месте ДТП. По факту аварии назначили проверку.

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По предварительной информации, правила нарушил водитель автобуса, который начал разворачиваться в запрещенном месте.

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