Водитель легковушки погиб в аварии под Петербургом

В Кировском районе Ленобласти накануне произошла авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
На трассе водитель Mitsubishi пытался уйти от столкновения и выехал на встречку в запрещенном месте. Там он врезался в ВАЗ-2106. В результате водитель отечественной легковушки погиб на месте. Проводится проверка.
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