Водитель легковушки погиб при столкновении с самосвалом под Новосибирском

Смертельная авария с участием грузовика произошла в Тогучинском районе Новосибирской области. Подробности сообщил Atas.info со ссылкой на региональное управление ГАИ.

Трагическое происшествие случилось на 48-м километре дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. По информации ведомства, 54-летний мужчина, управляя машиной Volkswagen Polo, выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с самосвалом.

Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Организована проверка.