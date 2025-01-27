Водитель легковушки погиб при столкновении с самосвалом под Новосибирском

Смертельная авария с участием грузовика произошла в Тогучинском районе Новосибирской области. Подробности сообщил Atas.info со ссылкой на региональное управление ГАИ.
Трагическое происшествие случилось на 48-м километре дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. По информации ведомства, 54-летний мужчина, управляя машиной Volkswagen Polo, выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с самосвалом.
Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Организована проверка.
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