Водитель легковушки погиб при столкновении с пассажирским поездом в Вологде | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 13:52 Водитель легковушки погиб при столкновении с пассажирским поездом в Вологде

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Смертельная авария с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля произошла в Вологде. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на представителей Северной железной дороги.

По данным организации, водитель легковушки выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

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Автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.