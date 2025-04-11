Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в ХМАО
Авария на трассе Сургут — Нижневартовск унесла жизнь 53-летнего мужчины. Об этом сообщил «Муксун.фм» со ссылкой на данные Госавтоинспекции Югры.
По информации ведомства, водитель машины ВАЗ не выдержал дистанцию и врезался в КрАЗ, который следовал впереди. После удара легковушка превратилась в груду металла. Автомобилист погиб на месте.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах трагедии.
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