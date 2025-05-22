Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в ХМАО

Смертельная авария произошла на дороге из Сургута в Когалым в ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружной ГИБДД.

По информации полиции, на 92-м километре трассы водитель машины Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «УРАЛ».

Предполагаемый виновник ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Организована проверка.

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