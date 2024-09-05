Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Пермском крае

Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на трассе в Очерском городском округе Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Согласно данным ведомства, мужчина за рулем машины Changan выехал на полосу встречного движения для обгона. Там он лоб в лоб столкнулся с грузовиком SITRAK.

Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. Проводится проверка.

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