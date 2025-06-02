Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Саратовской области
Дорожная авария с трагическими последствиями произошла в Питерском районе Саратовской области. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, вблизи села Новотулка столкнулись Renault Logan и тягач с прицепом Shacman.
Водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу. Проводится проверка.
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