Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Саратовской области

Дорожная авария с трагическими последствиями произошла в Питерском районе Саратовской области. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, вблизи села Новотулка столкнулись Renault Logan и тягач с прицепом Shacman.

Водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу. Проводится проверка.

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