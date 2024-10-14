Водитель легковушки погиб при столкновении с деревом в кювете на Ставрополье

Водитель отечественного автомобиля получил смертельные травмы при съезде с дороги в Ипатовском округе Ставропольского края. Детали аварии сообщил сайт news.tracker со ссылкой на региональную ГИБДД.

В ведомстве установили, что 46-летний мужчина за рулем легковушки ВАЗ двигался по автодороге Ипатово — Советское Руно. В какой-то момент он потерял управление. В результате машина съехала в кювет, где столкнулась с деревом.

От полученных повреждений водитель скончался на месте ДТП. Предварительно, он ехал с превышением скорости. Сейчас стражи порядка выясняют точные причины случившегося.