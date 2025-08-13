Водитель легковушки погиб при съезде в кювет на трассе в Карелии

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Пудожском районе Карелии. Авария случилась утром во вторник, 12 августа, на 316-м километре автодороги Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
По предварительной информации ведомства, мужчина за рулем легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель от тяжелых травм скончался на месте происшествия.
Пострадали два пассажира. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. На место ДТП выезжал прокурор Пудожского района Александр Кытьков.
