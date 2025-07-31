Водитель легковушки насмерть сбил юную велосипедистку в Удмуртии и скрылся

Смертельная авария произошла вечером 30 июля на дороге Ува — Селты в Селтинском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил двух 16-летних девушек, которые ехали на велосипедах по краю дороги в попутном направлении. Одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм, второй потребовалась госпитализация.
Автомобилист скрылся с места ДТП, но его личность быстро установили. Организована проверка.
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