Водитель легковушки насмерть сбил юную велосипедистку в Удмуртии и скрылся

Смертельная авария произошла вечером 30 июля на дороге Ува — Селты в Селтинском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил двух 16-летних девушек, которые ехали на велосипедах по краю дороги в попутном направлении. Одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм, второй потребовалась госпитализация.

Автомобилист скрылся с места ДТП, но его личность быстро установили. Организована проверка.