Водитель легковушки чудом выжил в ДТП с фурой в Оренбургской области
Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на трассе в Сорочинском городском округе Оренбургской области. Водителю легковушки чудом удалось выжить, сообщил сайт 56orb.ru.
По предварительным данным, водитель отечественной машины Lada притормозил, чтобы повернуть налево. В тот момент в нее врезалась грузовая фура DAF с полуприцепом. От удара легковушка загорелась.
Отмечается, что 66-летний водитель Lada не пострадал.
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