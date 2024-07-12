Водитель легковушки чудом выжил в ДТП с фурой в Оренбургской области

Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на трассе в Сорочинском городском округе Оренбургской области. Водителю легковушки чудом удалось выжить, сообщил сайт 56orb.ru.

По предварительным данным, водитель отечественной машины Lada притормозил, чтобы повернуть налево. В тот момент в нее врезалась грузовая фура DAF с полуприцепом. От удара легковушка загорелась.

Отмечается, что 66-летний водитель Lada не пострадал.

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