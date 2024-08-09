Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста в ЯНАО

ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста произошло накануне в Новом Уренгое. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

В вечернее время в районе микрорайона Советский водитель за рулем ВАЗ наехал на велосипедиста, не убедившись в безопасности проезда. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося. О других пострадавших не сообщается.

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