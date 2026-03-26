Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с трактором в ХМАО

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись легковой автомобиль и трактор «Кировец». После удара машина загорелась, и водитель не смог покинуть салон, написало URA.RU .

По данным Telegram-канала «Госавтоинспекция Югры», авария произошла 25 марта около 22:25 на 22-м километре автодороги «Северный обход Сургута». Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Avensis 1987 года рождения нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди трактора «Кировец К525».

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Тракторист 1983 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, сотрудники ГИБДД проводят проверку.