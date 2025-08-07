Водитель легкового авто пострадал в ДТП в Городищенском районе Пензенской области

В управлении Госавтоинспекции по Пензенской области рассказали о происшествии на 675-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Об этом написала «Пенза-пресс» .

По имеющейся информации, 6 августа в 14:30 там столкнулись легковой автомобиль Lada Kalina и два грузовых автомобиля Volvo с полуприцепами Schmitz.

Водители грузовиков, мужчины 29 и 41 года, не пострадали. Однако 26-летний водитель отечественного авто получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Правоохранители призывают водителей быть осторожными на трассах, особенно при обгоне большегрузного транспорта.