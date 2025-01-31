На автодороге Оренбург — Орск произошла авария со смертельным исходом. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

На 192-м километре дороги, неподалеку от села Кидрясово, 34-летний водитель автомобиля LADA выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia, за рулем которого сидел 44-летний водитель.

В результате происшествия водитель LADA скончался на месте. Двух пассажиров автомобиля Kia медики доставили в больницу.