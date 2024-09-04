Водитель легкового авто погиб на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области

Авария со смертельным исходом произошла накануне вечером в Городищенском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на МКУ «Служба спасения».

На 714-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись тягач с полуприцепом и Lada Kalina. Водитель легковой машины погиб на месте происшествия. О других погибших и пострадавших не сообщается.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Устанавливаются причины ДТП.

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