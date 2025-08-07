Водитель LADA врезался в столб в Хвалынском районе Саратовской области

Утром 6 августа на автодороге Вольск-Сызрань, неподалеку от города Хвалынск Саратовской области, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил «СарИнформ» .

Около половины седьмого утра 37-летний водитель автомобиля LADA съехал с трассы и врезался в опору освещения.

В результате аварии пострадали оба пассажира автомобиля — сам водитель и его 51-летний спутник. Их срочно доставили в лечебное учреждение.