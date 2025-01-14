Водитель LADA спровоцировал массовое ДТП в Пермском крае

Во вторник, 14 января, в Большесосновском округе Пермского края произошла авария с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков. Как сообщила Госавтоинспекция Прикамья, предварительно виновным в происшествии признан водитель автомобиля LADA. Об этом написал сайт Ura.ru .

Примерно в 10:50 на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь водитель авто выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Fredliner. В результате столкновения LADA отбросило в сторону движущегося навстречу автомобиля КамАЗ и «Нивы».

Водитель отечественной машины скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. В данный момент ведется проверка, уточняются обстоятельства случившегося.