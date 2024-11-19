Водитель Lada пострадал в массовом ДТП в Перми

В Перми произошло массовое ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Авария произошла накануне вечером. По предварительной информации, 19-летний водитель за рулем Lada врезался в Renault, который ехал впереди. От удара вторую машину отбросило на Volkswagen и Skoda.

В результате массовой аварии пострадал только водитель отечественной легковушки.

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