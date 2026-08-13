Водитель LADA погиб в ДТП в Пензенской области

В Бековском районе Пензенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону, авария произошла 12 августа в 15:25 на 94-м километре автодороги «Тамбов — Пенза — Беково». Об этом пишет «Пенза-пресс» .

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Веста» совершил наезд на стоящий фургон марки «ГАЗ-330273». В результате столкновения 48-летний пассажир легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Водитель «Лады Весты», молодой человек 26 лет, также пострадал в аварии. С полученными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.