Водитель LADA погиб в ДТП с Mercedes на трассе «Вятка» в Марий Эл
Накануне вечером на 20-м километре трассы «Вятка» произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщило ИА МариМедиа.
По данным Госавтоинспекции, 36-летний водитель автомобиля Mercedes при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и создал опасность для LADA, движущейся навстречу. Пытаясь избежать столкновения, 28-летний водитель LADA потерял управление, выехал на встречную обочину, где находился грузовик Volvo.
Водитель LADA скончался на месте до приезда медицинских работников.
Прокуратура Звениговского района контролирует расследование этого трагического инцидента.