Водитель Lada погиб в аварии в Пермском крае

На дороге Кудымкар — Гайны произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель Lada. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Пермского края.

По предварительным данным, 27 августа мужчина за рулем Lada не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, после чего авто перевернулось.

От полученных травм водитель погиб на месте, проводится проверка.