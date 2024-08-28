Водитель Lada погиб в аварии в Пермском крае
На дороге Кудымкар — Гайны произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель Lada. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Пермского края.
По предварительным данным, 27 августа мужчина за рулем Lada не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, после чего авто перевернулось.
От полученных травм водитель погиб на месте, проводится проверка.
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