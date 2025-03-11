Водитель Lada Largus сбил курьера в Центральном районе Петербурга
В Центральном районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием автомобиля Lada Largus. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Водитель легкового автомобиля, совершая левый поворот на перекрестке 8-й Советской улицы и Суворовского проспекта, сбил курьера на электровелосипеде.
Пострадавшего госпитализировали с травмами. Его состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.
Литургия в честь 320-летия основания Троицкого храма прошла в Мытищах
Меры поддержки семей участников СВО обсудили на совещании в Мытищах
Выставку в память о Владимире Высоцком открыли в Одинцове
Ветеран войны Евгения Петрович в Солнечногорске отметила 100-летие
Тренировка действий при пожаре прошла в торговом центре в Реутове
Спортсменка из Домодедова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте