Водитель Lada Largus сбил курьера в Центральном районе Петербурга

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием автомобиля Lada Largus. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель легкового автомобиля, совершая левый поворот на перекрестке 8-й Советской улицы и Суворовского проспекта, сбил курьера на электровелосипеде.

Пострадавшего госпитализировали с травмами. Его состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.

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