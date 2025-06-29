Водитель Lada Largus попался с наркотиками на трассе М-11 «Нева» в Ленобласти

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Госавтоинспекцией остановили автомобиль на 681-м километре автодороги М-11 «Нева». В результате оперативной работы был задержан 36-летний водитель из Ленинградской области, управлявший арендованной машиной Lada Largus, написала gazeta.spb.ru .

При осмотре автомобиля в багажном отделении был обнаружен баллончик, в котором был оборудован тайник с 12 полимерными упаковками, содержащими запрещенные вещества общей массой свыше шести килограмм. Во время первичной экспертизы в одном из свертков был обнаружен почти один килограмм наркотических средств.

Остаток упаковки будет исследован в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».