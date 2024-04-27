Водитель квадроцикла спровоцировал массовую аварию в Нижегородской области | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 15:17 Водитель квадроцикла спровоцировал массовую аварию в Нижегородской области

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В Нижегородской области произошла авария с участием квадроцикла и четырех легковых автомобилей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Вечером 26 апреля на перекрестке улиц Интернациональная и Нахимова водитель квадроцикла протаранил автомобили, которые стояли в попутном направлении на светофоре.

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После аварии виновник ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него составили три протокола об административных правонарушениях.