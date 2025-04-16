Водитель квадроцикла пострадал в ДТП с легковушкой под Курганом

Автомобиль ВАЗ-21112 и квадроцикл Hamer 200A стали участниками ДТП в Мокроусовском округе Курганской области. Авария случилась утром 15 апреля на 90-м километре автодороги Лебяжье — Мокроусово — Щигры. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По данным полиции, водитель легковушки совершил обгон в запрещенном месте, в результате чего врезался в квадроцикл. В момент столкновения пострадавший был без защитного шлема.

Шофера квадроцикла 1962 года рождения госпитализировали с травмами. Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства и причины ДТП.