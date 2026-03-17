Водитель кроссовера сбил женщину и ребенка в Ижевске

В Ижевске днем 14 марта произошло дорожно-транспортное происшествие возле дома № 5Б корпус 1 по улице Цветочной. Об этом Izhlife сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем XCITE X-Cross 7, наехала на 37-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Они шли вдоль проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии ребенок получил травмы.

Отмечается, что водитель автомобиля покинула место ДТП, заявив, что пострадавшие отказались от помощи. В отношении нее составлены административные материалы.

