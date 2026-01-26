Водитель кроссовера сбил пешехода в Ноябрьске

Водитель автомобиля Jac сбил пешехода в Ноябрьске. Дорожное происшествие случилось вечером в воскресенье, 25 января, в микрорайоне Вынгапуровский. Об этом сайту URA.RU сообщили в Телеграм-канале Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа.

По информации полицейский, мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходном у переходу. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

«Около 20:00 у дома по улице Ленина, 29 водитель автомобиля Jac наехал на пешехода. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении ведомства.