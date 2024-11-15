Водитель Kia Rio сбил 10-летнего мальчика на улице Ушинского в Петербурге

Авария, в которой пострадал 10-летний ребенок, произошла накануне на улице Ушинского в Санкт-Петербурге. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Сообщается, что водитель Kia Rio наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Установлено, что за рулем иномарки находился 29-летний мужчина.
Борис Кагарлицкий попросил не включать его в списки для обмена заключенными
Главы МВД и Службы госбезопасности Абхазии вышли на переговоры с протестующими
ВС России вплотную подошли к Купянску
Живущий в Воскресенске ветеран Николай Шленков отметил 100-летие
Компьютерная игра довела жителя Ростовской области до уголовного дела
Двое протестующих прошли в здание парламента Абхазии для переговоров
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте