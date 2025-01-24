Водитель Kia Optima сбил школьницу в Красносельском районе Петербурга

Утром 23 января в одном из дворов на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге водитель Kia Optima сбил десятиклассницу. Об этом написала Neva.Today.
В результате полученных травм девушка пропустила занятия и была доставлена в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее перелом ноги и травмы головы. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
ДТП произошло, когда 57-летний мужчина за рулем Kia Optima совершал поворот направо. В результате он наехал на 16-летнюю девочку.
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