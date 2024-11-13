Водитель каршеринга не справился с управлением и съехал в реку на набережной Карповки в Петербурге

В Петербурге накануне произошел инцидент с водителем каршеринга. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в реку, написало СМИ .

Как уточнил «Петроград», ДТП произошло около двух часов ночи 11 ноября. Спасатели смогли достать машину из реки спустя несколько часов. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, водолазы, полицейские и специализированные службы.

По предварительной информации, водителю удалось выбраться из машины либо во время падения, либо после того, как она оказалась под водой.