Водитель КамАЗа, сбивший пешехода, предстанет перед судом в Омске

В Омске пройдет суд над водителем КамАЗа, по вине которого погибла женщина. Об этом написал сайт gorod55.ru , ссылаясь на прокуратуру города.

ДТП произошло еще в конце прошлого года на территории склада. Водитель фуры, сдавая назад, не заметил женщину и протащил ее по асфальту. В результате полученных травм пострадавшая скончалась по пути в больницу.

Мужчина полностью признал свою вину. Теперь его дело будет рассмотрено в Кировском районном суде.