Водитель КамАЗа, сбивший пешехода, предстанет перед судом в Омске

В Омске пройдет суд над водителем КамАЗа, по вине которого погибла женщина. Об этом написал сайт gorod55.ru, ссылаясь на прокуратуру города.
ДТП произошло еще в конце прошлого года на территории склада. Водитель фуры, сдавая назад, не заметил женщину и протащил ее по асфальту. В результате полученных травм пострадавшая скончалась по пути в больницу.
Мужчина полностью признал свою вину. Теперь его дело будет рассмотрено в Кировском районном суде.
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