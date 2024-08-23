Водитель КамАЗа получил травмы, наехав на провода ЛЭП недалеко от Петербурга

В Ленинградской области медики госпитализировали водителя грузовика в крайне тяжелом состоянии. Мужчина, управляя КамАЗом, задел провода ЛЭП кузовом, написала Neva.Today .

ЧП произошло накануне при въезде в поселок Ленинское. Пострадавшему помог очевидец, который самостоятельно извлек мужчину из кабины, а затем вызвал скорую помощь.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.