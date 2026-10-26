Водитель грузовика погиб при опрокидывании в кювет в ХМАО

Авария с участием КамАЗа произошла на 82-м километре автодороги Нижневартовск — Радужный в ХМАО. Водитель погиб, еще один человек пострадал, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на окружную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным ведомства, мужчина 1972 года рождения за рулем большегруза не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый придорожный кювет и опрокинулся. От полученных травм шофер скончался на месте происшествия, а ехавший с ним пассажир получил травмы.

На участке аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.