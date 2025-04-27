Водитель КамАЗа погиб после столкновения с поездом в Ленинградской области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, произошедшей 24 апреля на железнодорожном переезде рядом с терминалом «Усть-Луга» в Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV .

По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 23-летний водитель большегруза выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора, что привело к лобовому столкновению с поездом. Машинист пытался экстренно затормозить, но было поздно — водитель КамАЗа скончался от полученных травм на месте происшествия.

Железнодорожники не пострадали, движение поездов не было нарушено.